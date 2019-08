Derde hittegolf van het jaar is een feit: kwik stijgt boven 30 graden

De derde hittegolf van 2019 is een feit. Dinsdagmiddag overschreed het kwik in Ukkel opnieuw de kaap van 30 graden Celcius: kort na 12 uur was het 30,4 graden.

Het KMI spreekt van een hittegolf wanneer de maxima in Ukkel gedurende minstens vijf opeenvolgende dagen tenminste 25 graden halen, waarbij op minstens drie dagen 30 graden gehaald wordt. Die norm werd gehaald: vrijdag werd het in Ukkel 26,6 graden, zaterdag 29,4, zondag 30,9 graden, maandag 31,3 graden en dinsdag dus opnieuw een dertigplusser. De precieze maximumtemperatuur zal pas later gekend zijn.

Drie hittegolven op één jaar is een zeldzaamheid. De vorige hittegolven deze zomer gingen van 23 tot 30 juni en van 22 tot 26 juli, goed voor dertien hittegolfdagen. Met drie hittegolven is 2019 echter geen unicum: 1947 tekende voor vier hittegolven, met liefst 46 hittegolfdagen: 29 mei-4 juni, 24-29 juni, 22 juli-4 augustus en 10-28 augustus.

De weersverwachtingen voor dinsdag. Foto: KMI

Tot 33 graden

Voor de liefhebbers: dinsdagnamiddag krijgen we opnieuw bedrukkend warm en zonnig weer, met maxima rond 28 à 30 graden in de Ardennen en tussen 31 en 33 graden elders.

Het blijft op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan er een onweersbui gevormd worden, vooral in het noorden en oosten van het land.

Code geel

Gezien de hoge temperaturen blijft code geel van kracht tot woensdagavond. “Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam”, klink het bij het KMI.

Het is bovendien uitkijken voor overschrijdingen van de norm voor ozonconcentratie. Maandag gebeurde dat op zes plaatsen. Bij een overschrijding van die drempel wordt personen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen) aangeraden om geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen.

Code geel blijft van kracht tot woensdagavond. Foto: KMI

Vanavond neemt de kans op een lokale onweersbui af, en wordt het rustig en droog. Het blijft ook vannacht nog lang warm. Het kwik zakt uiteindelijk niet beneden waarden tussen 16 en 21 graden.

Rest van de week

Woensdag hangt er veel hoge bewolking. Geleidelijk ontstaan er eveneens stapelwolken in de loop van de namiddag en vergroot de kans op enkele plaatselijke onweersbuien, eerst over het westen van het land. Woensdagavond en -nacht verwacht het KLM meer buien met kans op onweer. De maxima schommelen tussen 26 en 30 graden. Aan zee is het koeler met maxima rond 24 graden.

Donderdag is het over het westen al snel overwegend droog met opklaringen. Over het centrum en vooral over het oosten is het eerst zwaarbewolkt met lokale buien, mogelijk met onweer in Hoog-België. In de loop van de dag wordt het ook meestal droog met opklaringen in het centrum. Vooral over het oosten kunnen er tot in de namiddag enkele buien vallen. Het is minder warm met nog maxima van 20 tot 24 graden, bij een matige westenwind.

Vrijdag blijft het droog en rustig met zon en wolken. De maxima schommelen tussen 20 en 23 graden. Zaterdag is het vaak zonnig. In de loop van de dag verschijnen er stilaan meer wolken vanaf het noordwesten maar het blijft vrijwel overal droog. De maxima schommelen rond 26 graden in het centrum.

Zondag wordt het wisselend bewolkt. Er kunnen een paar lokale buien vallen, maar in de meeste streken lijkt het toch overwegend droog te blijven. Het is minder warm met nog maxima rond 22 graden in het centrum. Ook maandag is er kans op enkele buien bij maxima in de meeste regio’s rond 19 graden in het centrum.

