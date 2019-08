Kylian Hazard nadat hij 240 km/u reed: “Eden vroeg me hoe ik zo stom kon zijn geweest”

Kylian Hazard heeft ervan langs gekregen van grote broer Eden voor zijn roekeloze rijgedrag van enkele weken terug, toen hij met 240 kilometer per uur geflitst werd. Dat vertelde hij in de krant van West-Vlaanderen.

De feiten dateren van begin augustus. Hazard was op dat moment met zijn Audi S3 Sportback onderweg naar huis in het Henegouwse ’s Gravenbrakel toen hij op de E403 richting Doornik, ter hoogte van Roeselare, gezien werd door een nieuwe anonieme wagen van de lokale politie. Hij reed op dat moment meer dan 240 kilometer per uur.

“We maken allemaal fouten, maar dat was wel een grote stommiteit, ik ontken er niets van. Meteen twee weken rijverbod: terecht”, vertelt hij nu in de krant van West-Vlaanderen. Hazard heeft intussen al zijn spijt betuigd via een video op Instagram, en ging ook al op bezoek bij een centrum voor verkeersslachtoffers. “Ik was gehaast, er was niet zoveel verkeer op de snelweg, een wagen waarmee je makkelijk grote snelheden haalt… Het was gebeurd voor ik het wist.

Maar ook zijn grote broer Eden, Rode Duivel en recordtransfer van Real Madrid, trok Kylian aan de oren. “Eden vroeg me hoe ik zo stupide kon zijn geweest. Het zal me geen tweede keer meer overkomen.”