Enkele snoepkramen in Bellewaerde bannen suikerspin door wespen

In het West-Vlaamse pretpark Bellewaerde wordt de suikerspin aan sommige snoepkramen gebannen. Reden? In de zones waar de insecten talrijk aanwezig zijn, bestaat het risico dat een gulzige wesp in de suikerspin belandt.

Het is maar in bepaalde verkooppunten dat er sinds dit weekend geen verse suikerspinnen worden gedraaid. “Het is niet zo dat we in het hele park geen suikerspinnen verkopen. En we hebben ook geen wespenplaag”, benadrukt woordvoerster Ann De Ridder. Maar plaatselijk zijn er wel meer aanwezig. “We denken vooral aan het comfort van onze bezoekers. Wespen worden aangetrokken tot de suiker en in die machine is die er voortdurend. Dus verkopen we op sommige plaatsen geen verse suikerspin.” Maar wat dan met suikerwafels en cola? Die blijven in die zones wel toegelaten. “Maar daarvan zijn we zeker dat er geen wesp ín is beland.”

Het is niet de eerste keer dat Bellewaerde deze “plaatselijke en tijdelijke” maatregel neemt. Het is trouwens ook niet het enige dat het pretpark onderneemt tegen de wespen. “Zo hebben we verschillende plekken wespenvallen gehangen, en dagelijks is er controle in het park. Als we ergens grote concentraties aantreffen, onderzoeken we. En als we een wespennest zouden aantreffen, dan grijpen we in. Het aantal incidenten is sowieso al veel minder dan vorig jaar.” Toen werd volgens De Ridder trouwens ook de suikerspin geband.

In deze periode zijn wespen sowieso agressiever.

