Club Brugge-trainer Philippe Clement: “Wanyama is niet onze enige piste”

Een ontspannen Clement stond dinsdagmiddag de pers te woord de dag voor de cruciale Champions League-match tegen LASK Linz. “We verwachten hen op dezelfde manier als in Oostenrijk”, aldus de coach.

Clement denkt niet dat LASK plots anders voor de dag zal komen omdat ze op verplaatsing spelen. “Dat zag je ook in Basel en vorig seizoen op bezoek bij Salzburg. Je moet de Oostenrijkse pers maar eens raadplegen: ze zijn supergemotiveerd en de verwachtingen liggen hoog. Maar wij hebben een specifiek plan om die match aan te vatten.”

Bij een gelijkspel is Club altijd geplaatst, bij een 0-1 volgen verlengingen. Op strafschoppen heeft Clement daags voor de match niet speciaal getraind. Nochtans had Club de laatste drie keer dat het via de kwalificaties naar de groepsfase ging telkens penalty’s nodig. En Clement was er bij. “Trainen op penalty’s voor de match? Daar geloof in niet in”, haalde hij de schouders op. “Natuurlijk was het wel mooi om die filmpjes op sociale media terug te zien van toen. Het zijn mooie herinneringen.”

Club Brugge wil niet op gelijkspel speculeren

Club wil niet rekenen, maar winnen. “Spelen voor een draw? Neen, want als je dan pech hebt, loop je plots achter feiten aan. We beginnen aan de match met de intentie om te scoren en te winnen. En om zo goed mogelijk te spelen.” Met een uitschakeling houdt Clement nog geen rekening. “Ik ben niet iemand die zich afvraagt wat er gebeurt als WO III morgen uitbreekt”, zei hij. “We zijn met één ding bezig, en dat is ons team voorbereiden om de strijd aan te gaan. Om eerst die match proberen te winnen, en anders minstens gelijk te spelen. We willen geschiedenis schrijven met deze groep. Een maand geleden had niemand binnen de club rekening gehouden met een deelname aan de Champions League.”

Foto: Photo News

Clement liet zich ook nog uit over Victor Wanyama, de middenvelder van Tottenham die op komst zou zijn. De deal is nog steeds niet rond. “Hij is ook niet de enige piste. Het zou stom zijn om al onze eieren in één mand te leggen”, aldus Clement. “We zullen zien hoe de zaken lopen. Uiteraard kan de Champions League voor elke speler een doorslaggevend element zijn tijdens de laatste dagen van transferperiode, maar het is niet zo dat ze enkel daarvoor naar Club komen.” Maar dat Wanyama prioriteit blijft, is duidelijk. “We kennen zijn kwaliteit en mentaliteit. Maar of hij komt, ligt niet enkel in zijn handen, maar ook in die van Tottenham.”

Deli: “We voelen geen druk”

De beste man in Linz mocht het voor het eerst komen uitleggen. Simon Deli is in no time uitgegroeid tot sterkhouder achterin bij Club Brugge. “Of Linz mijn beste match was? Ach neen, voor mij zijn alle wedstrijd hetzelfde. Ik ben ook niet de belangrijkste man achterin. Volgens mij is dat overdreven. Alle verdedigers zijn belangrijk”, bleef de Ivoriaan bescheiden. “Het is een mooi doel geweest om Champions League te spelen, daarom ben ik hier. Nu hebben we een goede kans om dat ook te realiseren.”

Foto: BELGA

Volgens Deli is de buit zeker nog niet binnen. “We hebben een klein stukje afgelegd, maar het moeilijkste komt morgen. We gaan er alles aandoen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden. En ik ben ervan overtuigd dat we 200 procent klaar zijn.” Dat geldt ook persoonlijk, want Deli is volledig verlost van zijn enkelblessure die hij opliep in de vorige rond in Kiev. “Die is volledig voorbij”, knikte hij. “Ik ben dus 100 procent fit. Het weekend zonder wedstrijd hebben we ook goed verteerd. Samen met de staf hebben we ons zo nog beter kunnen voorbereiden.” Van stress is volgens de verdediger dan ook geen sprake. “We voelen geen druk, iedereen weet wat er op het spel staat morgen. Van stress is er dus geen sprake. Maar we weten dat de match tegen LASK belangrijk is.”