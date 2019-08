Herdenking voor dove man die omkwam in Nederlandse speeltuin afgeblazen: “Niet het juiste moment”

Vrienden van de overleden Martin uit Assen zijn woedend op de gemeente en politie, nu ze geen herdenkingsbijeenkomst mogen houden in het speeltuintje waar deze dove man van 32 jaar afgelopen zaterdag onder verdachte omstandigheden overleed. “Hij is dood en we mogen hem niet eens herdenken!” Dat schrijft De Telegraaf.

De herdenking was voor dinsdag aangekondigd, maar is inmiddels afgeblazen. Een jeugdvriendin van Martin, waarmee hij samen op school zat en ook daarna regelmatig afsprak, zegt gisteren door twee agenten erop te zijn aangesproken dat dit nu niet het meest geschikte moment is. Ook zou de bewuste plek in de stad juist voor extra onrust kunnen zorgen.

De man overleed zaterdag nadat hij beschuldigd was van zedenfeiten met een vierjarig meisje. De vader van het meisje sprak de man daarop aan en probeerde hem tegen te houden omdat hij met de fiets wou wegrijden. Tijdens de worsteling die volgde, kwamen ze ten val. Vier omstanders hebben toen de man vastgehouden in afwachting van de politie. De in bedwang gehouden man bleek later te zijn overleden.

Volgens familieleden in De Telegraaf ging de man gebukt onder ernstig pestgedrag vanwege zijn hoor- en spraakbeperking. Zij en vrienden van Martin geloven niets van verhalen dat de dove dertiger afgelopen zaterdag een jong meisje lastiggevallen zou hebben en suggereren dat zijn doofheid hem het leven heeft gekost, aldus de krant.