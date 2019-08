Koningshuis van Thailand verspreidt foto’s van minnares van koning

Sineenat Wongvajirapakdi (34), de minnares van de koning van Thailand, is verder opgewaardeerd. Het koningshuis in Bangkok gaf een reeks van ruim 60 foto’s uit die de vrouw zowel privé als in een officieel kader met koning Maha Vajiralongkorn (67) tonen. Op een van de foto’s houdt ze zijn hand vast.

De vroegere verpleegster en lijfwacht is onder meer in een bikinitopje aan het stuur van een vliegtuig te zien. Op andere foto’s staat ze in gevechtsuniform en in ornaat aan de voeten van de koning. De foto’s stonden dinsdag ook op de voorpagina’s van de Thaise pers.

Foto: REUTERS

Foto: AFP

De koning is sinds mei met koningin Suthida (41) getrouwd, zijn vierde huwelijk, en heeft uit vorige huwelijken zeven kinderen. De relatie met Sineenat (bijnaam: Koi) had hij vorige maand verrassend geofficialiseerd. Op zijn verjaardag verhief koning Maha Vajiralongkorn, ook bekend als Rama X., Sineenat tot “chao khun phra”, een soort van concubine.

In de Thaise monarchie was het vroeger gebruikelijk er een tweede vrouw op na te houden. Sinds bijna een eeuw wordt zo’n titel echter niet meer verleend.

Foto: REUTERS