Lerares (23) onder huisarrest na beschuldigingen van seksuele relatie met 15-jarige leerling

Een Amerikaanse lerares verscheen maandag voor de rechtbank in Kentucky omdat ze wordt beschuldigd van de verkrachting van een vijftienjarige leerling. De twee zouden al een tijdje een relatie hebben gehad, maar gingen afgelopen zomervakantie twee keer een stapje verder in het huis van zijn ouders. De zaak kwam aan het licht toen een medeleerling alles vertelde aan een collega van de lerares.

Kendall Burk (23) pleitte maandag niet schuldig voor de aantijgingen van verkrachting en sodomie (in Kentucky kan deze term ook ‘orale seks’ betekenen, nvdr.). Ze zou hebben toegegeven dat ze tot twee keer toe seks had met de tiener, in zijn ouderlijk huis en nog enkele keren in haar auto. De 23-jarige vrouw staat voorlopig onder elektronisch toezicht en mag haar huis niet verlaten tot haar zaak opnieuw voorkomt op 9 september. Ze werd intussen ook ontslagen.

Burk studeerde enkele jaren geleden nog af aan de middelbare school waar ze tot voor kort biologie gaf en waar ze de tiener leerde kennen. Volgens de Amerikaanse media werd ze altijd als een “uitmuntende studente” beschreven. Het is niet de eerste keer dat de Grant County High School in opspraak komt. In 2011 werd de dirigent van het schoolorkest gearresteerd omdat hij een relatie had met een zestienjarige leerlinge. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar.

