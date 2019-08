Verdachten van schietpartij en steekpartij in Oostende blijven in de cel

Oostende - De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 20-jarige man uit Bredene met een maand verlengd op verdenking van poging tot doodslag in het station van Oostende. De verdachte loste twee schoten met een vuurwapen, maar niemand raakte gewond. Ook de verdachte van een steekpartij in Oostende blijft een maand langer in de cel.

Twee jongemannen kregen het op woensdag 24 juli in de vooravond met elkaar aan de stok in het station van Oostende. Het kwam ook tot een schermutseling tussen beide mannen. Op een bepaald moment werden tijdens dat conflict twee schoten gelost met een vuurwapen. Gelukkig vielen er geen gewonden bij die schietpartij. Een 20-jarige man uit Bredene sprong nog in een van de dokken in de buurt, maar kon even later uit het water gevist worden door de politie.

Vermeende inbraak

Volgens de verdediging begon de discussie met het slachtoffer al in de fietsenstalling. R.V. voelde zich naar eigen zeggen bedreigd door zijn oude kameraad, die geld eiste na een vermeende inbraak. De jongeman benadrukte wel dat hij heel bewust richting de grond vuurde, en dus nooit de bedoeling had om iemand te raken.

Half maart 2018 was R.V. opvallend genoeg zelf het slachtoffer bij een schietpartij. Een 22-jarige Oostendenaar kon niet verkroppen dat zijn minderjarige broer door V. in het drugsmilieu belandde. Door de schoten met een luchtdrukwapen liep de Bredenaar ernstige blijvende schade aan zijn linkeroog over. De zaak rond die wraakactie wordt voortgezet op 20 september.

Uitgebuit

Ook in een ander dossier van poging tot doodslag in Oostende werd de aanhouding van de verdachte met een maand verlengd. Op 22 juli plantte een 26-jarige man van Pakistaanse origine een mes in de buik van een 37-jarige man, eveneens met Pakistaanse roots. Volgens de verdediging werd de verdachte uitgebuit door het slachtoffer. Bovendien zou hij tijdens de bewuste discussie bedreigd zijn met een wapenstok.