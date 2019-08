Arvesta rust 65 zalen uit voor video-vergaderen

“Elke dag vinden over heel het bedrijf zo’n 120 tot 140 videocalls plaats, dat is heel wat.” (Bart Van Nynatten, IT-manager business solutions van Arvesta) Foto: Jobat.be

Of het nu met uw collega’s is, met uw chef of bankdirecteur: digitale meetings zitten in de lift. Bij landbouwgroep Arvesta met hoofdzetel in Leuven zetten ze er alvast flink op in door de technologie ervoor breed uit te rollen. “Wij doen gemiddeld al 130 videocalls per dag.”

“De werknemers van Arvesta zijn verspreid over meer dan veertig verschillende sites in België maar ook in Nederland, Duitsland en Frankrijk”, zegt Bart Van Nynatten, IT-manager business solutions van Arvesta, het vroegere Aveve. Hij wijst daarmee meteen op het belang van een efficiënt systeem dat teleconferencing simpeler moet maken.

“We willen vermijden dat de collega’s voortdurend de baan op moeten en zo tijd verliezen aan verplaatsingen. Maar we willen ook het telewerken vergemakkelijken. Daarom hebben we radicaal ingezet op een eenvoudige manier om videocalls en teleconferencing mogelijk te maken.”

Rond de tafel

Intussen is de technologie ook al flink geëvolueerd en is er keuze. Niet enkel de technologie van Microsoft (met bijvoorbeeld Skype of Teams), maar ook een toepassing als Google Hangouts Meet maakt het bijvoorbeeld mogelijk om van eender welke locatie deel te nemen aan vergaderingen of een-op-een-besprekingen.

Binnen Arvesta zijn er 65 vergaderzalen, allen uitgerust met een HD-scherm, camera, Google Chromebox en speaker. “De camera zorgt ervoor dat iedereen die rond de tafel zit ook zichtbaar is voor de persoon die elders aan de meeting deelneemt. Op het scherm kunnen alle deelnemers presentaties, video’s of documenten delen”, aldus Bart Van Nynatten.

Lees verder...

>

>

>