Drie miljoen euro extra, samenwerken met Disney en de steun van Eden Hazard: zo wil België top worden in het vrouwenvoetbal

De KBVB heeft dinsdag haar plannen voor het Belgische vrouwenvoetbal uit de doeken gedaan. Op vijf jaar tijd moet het aantal Belgische voetbalmeisjes niet alleen verdubbeld worden, de Red Flames - onze nationale ploeg - moet zich scharen bij de top acht van Europa. CEO Peter Bossaert en Manager Women’s Football Katrien Jans kondigden aan dat er daarvoor de komende twee seizoenen een extra drie miljoen euro wordt vrijgemaakt.

Een stevig blik bekende koppen dat de KBVB had opengetrokken om in de Brusselse Expo de toekomst van het Belgische vrouwenvoetbal voor te stellen. Bondscoach Roberto Martinez toonde er even zijn gezicht, vicepremier Alexander De Croo gaf een lange speech over gelijkheid en vanuit UEFA - met Nadine Kessler - en FIFA - met Emily Shaw - werden de twee vrouwen ingevlogen die op de hoogste voetbalechelons het meest te zeggen hebben over de toekomst van het vrouwenvoetbal. Uitkijken was het echter vooral naar het woordje van KBVB-CEO Peter Bossaert en Manager Women’s Football Katrien Jans die een vierpuntenplan voorstelden waarmee België op vijf jaar tijd een voorloper moet worden op vlak van vrouwenvoetbal.

Punt 1: er moeten meer meisjes komen aan de basis van het voetbal

Momenteel zijn ze met 38.500: het aantal voetballende meisjes en vrouwen in ons land. De KBVB wil dat aantal tegen 2024 verdubbelen tot grofweg 80.000. Daarvoor wordt er vooral gekeken naar scholen. De komende jaren zal de KBVB een tachtig- tot honderdtal scholen bezoeken waar ze voetbalinitiaties zal organiseren voor meisjes en een scholencompetitie in het leven zal roepen. “De nadruk ligt op de fun”, zegt Jans. “Dit plan lanceren we eind september.” Verder komt er ook een heuse ronde door België waar men meisjes tussen de 5 en 12 jaar warm wil maken voor het voetbal en gaat de KBVB samen met de UEFA een project met Disney aan. Daarin wil men op een amusante trainingsmanier jonge meisjes van 5 tot 8 jaar laten proeven van het voetbal. Met de Vlaamse en Waalse voetbalvleugels wordt er ook gewerkt aan een girls only competitie op jeugdniveau. “In het hockey hebben we gezien hoe zo’n competitie de verhouding mannen-vrouwen van 90-10% naar 50-50% heeft gebracht”, zegt Jans. “Dat is dus een mooi voorbeeld.”

Punt 2: er moeten meer vrouwen komen aan de top van het voetbal

14de van Europa, dat is het huidige niveau van de Red Flames. Bedoeling is dat dit tegen 2024 top acht van Europa wordt. Versta: elk Europees Kampioenschap moet kwartfinale een doel zijn. Om dit te bereiken gaat de KBVB de nationale vrouwenjeugdploegen professioneler begeleiden. Zo krijgt elke ploeg vanaf de U15 eigen videoanalyse en krijgt elke speelster vanaf die leeftijd een begeleidend plan op vlak van health & performance. “Belangrijk is ook dat onze eigen competitie wordt opgewaardeerd”, zegt Jans. “Daarom willen we sessies organiseren tussen stafleden van de Red Flames, de Rode Duivels en onze vrouwenclubs.” Een zestal sessies die zullen draaien rond analyse, training, techniek etc.

Punt 3: er moet meer gecommercialiseerd worden in het vrouwenvoetbal

2013 was het, toen de nationale vrouwenvoetbalploeg omgedoopt werd tot de Red Flames. “En sindsdien is die term echt een merk geworden”, vindt Jans. “En dat merk moet nog sterker worden.” Daarom heeft de KBVB met ING een eerste hoofdsponsor gevonden die louter het Belgische vrouwenvoetbal zal sponsoren. Samen met een paar andere kleine sponsors, een deel van de winsten van het WK voor mannen en een deel uit eigen middelen wordt de komende twee seizoenen zo’n drie miljoen euro extra vrijgemaakt om te investeren in dat vrouwenvoetbal. Onder de noemer The World at Our Feet wordt een heuse campagne opgestart om meisjes te activeren. Een specifieke TV-spot zal overal verspreid worden, de EK-kwalificatiematchen van de Red Flames zullen live op Q2 uitgezonden worden en er wordt gezocht naar extra ambassadeurs voor het Belgische vrouwenvoetbal. Een van die ambassadeurs is alvast Eden Hazard, kapitein van de Rode Duivels.

Punt 4: er moeten meer vrouwen komen op alle niveaus van het voetbal

“Voetbal een mannensport? Niet akkoord.” Ze kon wel tellen, de slotzin van het openingswoordje van Peter Bossaert. De CEO van de KBVB verwees daarmee naar de nood aan meer vrouwen in alle delen van het voetbal: als speelster, als coach, als ref, als supporter. “Met de referee office lanceren we in 2020 een plan om het aantal vrouwelijke refs tegen 2024 te verdubbelen”, zegt Jans. Daarnaast wordt er in samenwerking met de UEFA ook een aangepaste cursus gecreëerd waardoor het voor vrouwen makkelijker moet worden om snel aan een UEFA B- en/of UEFA A-trainersdiploma te geraken. Tot slot maakte men bekend dat de recent gestopte recordinternational Aline Zeler voortaan een coachingspositie zal innemen bij twee nationale jeugdploegen. Alle beetjes helpen.