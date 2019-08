Huiszoeking bij dochter Deutsche Börse in cum-exonderzoek

Speurders zijn dinsdag binnengevallen bij Clearstream, een dochterbedrijf van Deutsche Börse (de beurs in Frankfurt). Dat heeft zowel het parket van Keulen als het beursbedrijf bevestigd.

De huiszoeking kadert in het zogenoemde cum-exfraudeonderzoek. De fraudetechniek bestaat erin om aandelen met (cum) en zonder (ex) dividend te kopen en te verkopen rond de dag van storting van het dividend, om het de fiscus onduidelijk te maken wie eigenaar was, en terugbetalingen te claimen van belastingen die nooit betaald werden. Clearstream zou daar klanten bij geholpen hebben.

Het fraudeonderzoek is al maanden bezig. Eind vorig jaar werden bijvoorbeeld al de kantoren van vermogensbeheerder BlackRock in München doorzocht, en in april waren er huiszoekingen bij een reeks particulieren.

De fraude zou Duitsland 7,2 miljard euro gekost hebben, Denemarken 1,7 miljard euro en België 201 miljoen euro.