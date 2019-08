Rosa Parks en Sally Ride krijgen eigen Barbie-versie

De Amerikaanse speelgoedfabrikant Mattel heeft, naar aanleiding van de Amerikaanse Dag voor Gelijke Vrouwenrechten, twee nieuwe Barbiepoppen op de markt gebracht, geïnspireerd door vrouwelijke rolmodellen. Het gaat om de mensenrechtenactiviste Rosa Parks en de eerste Amerikaanse astronaute Sally Ride.

De Barbies maken deel uit van de ‘Inspiring Women Series’ die Mattel in 2018 opstartte. Op 26 augustus wordt in de VS het algemeen stemrecht voor vrouwen herdacht. Met de serie wil Mattel hulde brengen aan een reeks vrouwelijke rolmodellen uit de Amerikaanse geschiedenis.

Bloemetjesjurk

De popjes lijken sterk op hun grote voorbeeld. Rosa Parks bijvoorbeeld, die bekendstaat voor haar strijd voor gelijke rechten voor de zwarte Amerikanen, draagt een brilletje en bloemenjurk. De pop die Sally Ride voorstelt, is gekleed in een blauw astronautenuniform en draagt een headset en helm met Amerikaanse vlag.

Vorig jaar bracht Mattel al hulde aan onder meer kunstenares Frida Kahlo en vliegtuigpionier Amelia Earhart.