Een muur van bier en topless bediening: deze grappen haalden Vlamingen uit met hun pasgetrouwde vrienden

Kimberly en Jonas uit Waarschoot troffen, na een geslaagd huwelijksfeest, een ravage aan in huis. Alles was bedolven onder de papiersnippers. Een practical joke op de huwelijksdag, het is een aloude traditie. Wij doken in onze archieven én deden beroep op onze lezers om de meest opmerkelijke trouwgrapjes van de afgelopen jaren te verzamelen.