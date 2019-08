Adviseur internationaal ondernemen: exporteren houdt je FIT

Horrorverhalen als de Brexit doen je weer inzien hoe belangrijk export is voor Vlaanderen. Flanders Investment & Trade (FIT) zet de Vlaamse internationale handel op de kaart. Als adviseur internationaal ondernemen (AIO) help je er bedrijven bij hun eerste stappen op buitenlandse afzetmarkten.

Kathleen Bruyland, Karla Laheye en Xavier Bedert zijn AIO in het Oost-Vlaamse kantoor van FIT: ze zijn het aanspreekpunt in Oost-Vlaanderen voor ondernemers die de stap naar het buitenland willen zetten, net als hun collega’s in de andere provinciale FIT-kantoren. Hun job in 7 to do-punten.

1. Begeleiden

“Als adviseur hou je intensief contact met startende en bestaande exporteurs,” zegt Xavier Bedert. “We stellen hen de complete dienstverlening van FIT voor, waaronder de exportmeter - een audit met 100 vragen - een rapport en tips. Bedrijven die de stap naar het buitenland willen wagen, moeten rekening houden met een hele waslijst: fiscaal, juridisch ... noem maar op. Heel interessant om zo’n bedrijf stap voor stap te begeleiden.”

“We werken alle drie al een tijdje voor FIT: zo leer je die ondernemers écht kennen. Een uitdaging is de juiste exporterende bedrijven met elkaar te linken, zodat ze nog sterker kunnen groeien in zogenaamde clusters. En we houden de vinger aan de pols voor onze ondernemers – onze websites brexitready.be en veroverdewereld.be zijn er niet voor niks.”

2. Netwerken

FIT is partner voor organisaties die mee de internationalisering van de Vlaamse economie versnellen. Veel adviseurs internationaal ondernemen dragen ook het petje van FIT-accountmanager voor zo’n partner: Xavier Bedert voor FEVIA, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, Karla Laheye voor start-ups via een samenwerking met Startups.be.

“Vooral bedrijven die digitale diensten aanbieden, kijken meteen over de landsgrenzen. Jonge Gentse bedrijven als Teamleader of Showpad zijn mooie voorbeelden. Wij helpen hen bijvoorbeeld om partners te zoeken of een prospectiekantoor te openen in het buitenland. Voor dat laatste kunnen ze ook subsidies krijgen. Met hun voorbeeld inspireren ze dan zelf graag andere bedrijven. Oost-Vlaanderen telt veel exporteurs: voeding, bouw, engineering, biotech… de verscheidenheid aan kmo’s is heel groot.”

3. Kansen spotten

FIT werkt op meerdere sporen tegelijk. “Als adviseurs internationaal ondernemen werk je bij Trade. Je doet aan exportbegeleiding: internationaal ondernemerschap stimuleren en ondersteunen”, zegt Kathleen Bruyland.

“De collega’s op onze Invest-afdeling maken buitenlandse investeerders warm voor Vlaanderen als vestigingslocatie. En dan is er het wereldwijde buitenlandse netwerk van de Vlaamse Economische Vertegenwoordigers (VLEV).” Samen goed voor meer dan 300 medewerkers, waarvan het grootste deel buiten Vlaanderen. “In het buitenland werken Invest en Trade samen”, zegt Karla. “Belangrijke posten van FIT zijn de buurlanden, de UK en de VS. Maar ook Zuid-Korea, Vietnam, Canada en Japan bieden prachtkansen. En Afrika wordt belangrijker voor FIT: Nigeria is er pas nog bij gekomen.”

