Het mysterie van de papiersnippers is opgelost: “Ze zullen opdraaien voor alle schoonmaakkosten”

Lovendegem - Kimberly De Vis en Jonas De Mits zullen hun huwelijksnacht nooit meer vergeten. Al zal het niet zijn om de meest voor de hand liggende reden. Na hun bruiloft trof het koppel een ware ravage aan in hun woning in Renning in Waarschoot. Het nieuws raakte maandag bekend en verspreidde zich als een lopend vuurtje. De vrienden van Kimberly en Jonas hadden gezworen dat ze niets te maken hadden bij het incident.

De politie werd verwittigd en een wazige foto van een verdachte werd de wereld ingestuurd. Nu blijkt alles toch om een uit de hand gelopen grap te gaan.

De lokale politie van de zone Deinze-Zulte-Lievegem raakte dinsdag een verdachte op het spoor. De persoon werd geïdentificeerd en gaf toe dat hij het huis van Kimberly en Jonas van boven tot onder te lijf was gegaan met papiersnippers. Dinsdagnamiddag vond een gesprek plaats tussen de beide partijen. “Het ging om een uit de hand gelopen grap”, legt Kimberly uit. “De mensen die het gedaan hebben, voelen zich schuldig over wat er is gebeurd en zijn enorm geschrokken van de ophef die het verhaal heeft veroorzaakt.”

“Ze hebben zich uitgebreid verontschuldigd bij ons en wij hebben de excuses aanvaard. Jonas en ik zullen geen klacht indienen. We hebben antwoorden gekregen op al onze vragen en er is geen kwaad opzet in het spel.”

Over de identiteit van de ‘daders’ willen Kimberly en Jonas met geen woord reppen. “Dat doet er niet toe. Ze hebben ons wel gegarandeerd dat ze zullen opdraaien voor de schoonmaakkosten aan onze zetel, die de papiersnipperaanval nauwelijks overleefde. Daarnaast zullen ze iedereen die ons hielp om ons huis op te ruimen trakteren op een barbecue waar ze zelf niet bij aanwezig hoeven te zijn. Het incident is wat ons betreft hierbij gesloten.”