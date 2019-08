Belgische voetbalbond investeert drie miljoen euro extra in vrouwenvoetbal: “Nieuwe stroomstoot nodig”

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal de komende twee seizoenen bijna drie miljoen euro investeren in vrouwenvoetbal. Dat heeft CEO Peter Bossaert dinsdag gezegd tijdens Belgiës eerste Women’s Football Summit in het auditorium van Brussels Expo. “Het gaat goed met het vrouwenvoetbal in ons land, maar er is een nieuwe stroomstoot nodig.”

België telt vandaag bijna 40.000 voetballende meisjes en vrouwen, dat waren er nooit meer. Om de ontwikkeling van de vrouwensport verder te stimuleren, ontwikkelde de KBVB een ambitieus actieplan getiteld ‘The World is at our Feet’. CEO Peter Bossaert en Katrien Jans, manager vrouwenvoetbal, stelden de vier pijlers van het plan voor.

“Steeds meer meisjes zijn geïnteresseerd in voetbal”, sprak Bossaert het publiek toe. “Het is niet meer de kleine sport van enkele jaren geleden. Dat bewijzen de kijkcijfers en de commerciële cijfers. Vrouwenvoetbal groeit en bloeit. In België zijn er stappen gezet, in zes jaar tijd hebben we twee keer zoveel voetbalsters. En steeds meer mensen gaan naar de Red Flames kijken. Hoewel het mooi gaat, is het tijd voor een volgende stroomstoot. Dit is het moment om de verantwoordelijkheid op te nemen samen met al onze partners. We moeten de opportuniteiten grijpen om verder te blijven ontwikkelen. De Belgische voetbalbond maakt daar een topprioriteit van.”

Van 40.000 naar 80.000 voetballende vrouwen

De essentie van het plan: meer vrouwen in alle geledingen van het voetbal. De KBVB zal inspanningen leveren om meer jonge meisjes aan het voetballen te krijgen. De ambitie is om tegen 2024 van 40.000 naar 80.000 voetballende vrouwen en meisjes te gaan.

Daar moeten ook de toptalenten en de vrouwencompetities op langere termijn beter van worden. Daarom mikt de KBVB voor de Red Flames op een plaats in de top 8 op de UEFA-ranking binnen vijf jaar. Daarnaast moeten er ook meer vrouwen aan de slag kunnen op andere cruciale posities, zoals binnen de arbitrage, de bestuurskamers of in de technische staf van voetbalclubs.

Middelen worden ook bij de mannen gehaald

De drie miljoen euro beloofde investeringen in het vrouwenvoetbal gaan behalve naar het elitevoetbal ook naar grassroots. Het geld wordt gehaald uit een gloednieuwe overeenkomst met ING, dat hoofdsponsor wordt van het vrouwenvoetbal. “En ook onze andere partners leveren extra inspanningen”, aldus Bossaert. Er worden ook middelen gehaald uit het WK 2018 bij de mannen, die toen een historische derde plaats bereikten.

Ten slotte wil de KBVB het commerciële nut van het vrouwenvoetbal en dan vooral de Red Flames ten volle benutten. Er zal een duidelijke marketing- en mediastrategie uitgetekend worden en het vrouwenvoetbal wordt met drie hoofdsponsors (ING, Connections en Proximus) ook commercieel uitgebouwd.

Op de eerste Women’s Football Summit waren bondscoaches Roberto Martinez en Ives Serneels, de Red Flames, vicepremier Alexander De Croo, Brussels minister Sven Gatz en FIFA-vertegenwoordiger Emily Shaw enkele van de gasten.