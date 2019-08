Vlaams Belanger neemt ontslag na racistische uitspraken: “Jammer genoeg niet genoeg kapitaal om een Neger aan te schaffen”

Mechelen - Vlaams Belanger Thomas Lomelino stapt op uit de partij. Dat bevestigt nationaal voorzitter Tom Van Grieken. Dinsdag zijn op sociale media screenshots opgedoken van privégesprekken waarin de student zwarten ‘negers’ noemt, zegt dat zij geen mensen zijn, en hen vergelijkt met huisdieren. Vrouwen noemt hij objecten zonder mening.

“Hoe gaat het met jouw huisdiertje?” Dat is de openingszin die het Vlaams Belang-lid maandagavond stuurde naar een van zijn contacten op datingsite Tinder, een meisje waarmee hij vroeger op de middelbare school zat. “Goed”, zegt de jonge vrouw, waarop Lomelino schrijft dat hij zelf jammer genoeg geen geld heeft “om een Neger aan te schaffen”. Later blijkt dat de student de conversatie begon omdat het meisje op een van haar foto’s te zien is met een zwarte vriendin.

De Vlaams Belanger zegt tijdens het gesprek verder dat zwarten geen mensen zijn omdat ze van de apen afstammen. “Ik ben tenminste een mens omdat ik blank ben en dus van Adam en Eva kom”, staat er ook nog. Als de jonge vrouw kwaad reageert, antwoordt hij: “Mij boeit het niet wat jij zegt. Een vrouw is een object en heeft geen mening.”

Het meisje in kwestie zette de berichten zelf online en bevestigt de echtheid ervan aan onze redactie.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: rr

Foto: rr

Thomas Lomelino stond bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober op de negende plaats op de Mechelse lijst. Hij raakte niet verkozen, maar zetelde tot vandaag wel in het bestuur van de lokale Vlaams Belang-afdeling. Niet alleen op sociale media, maar ook binnen zijn eigen partij krijgt hij felle kritiek.

“Wij nemen hier absoluut afstand van”, zegt Kim Brooks, voorzitster van Vlaams Belang Mechelen, furieus. “Dit kan echt niet. Onze afdeling is de meest multi-etnische van allemaal, en op één na zijn alle bestuursleden vrouw. Thomas gaat dus ook tegen zijn eigen mensen in.”

“Gortigheid”

In een andere gelekt bericht verdedigde de jongeman zich nog door te stellen dat het om misplaatste humor ging. “Maar dit is geen humor. Dit is gortigheid”, zegt Brooks, die Lomelino meteen op non-actief zette. Even later bevestigde Vlaams Belang nationaal dat de jongeman intussen zelf uit de partij is gestapt. Had hij dat niet gedaan, dan was hij daartoe gedwongen. De bewering dat hij ook lid zou zijn van het bestuur van de Vlaams Belang-jongeren klopt niet volgens de partij.

“Dronken bui”

VB-voorzitter Tom Van Grieken reageert wel minder furieus dan zijn collega in Mechelen. “De uitspraken van Thomas zijn dom en totaal onaanvaardbaar, maar hij heeft er spijt van. Het is gebeurd in een dronken bui.”

De Tinder-conversatie is door een Twitteraar aan hogeschool UCLL bezorgd, waar de student in kwestie les volgt. Die laat in een mededeling weten dat racisme en discriminatie niet worden getolereerd binnen de instelling. Er wordt onderzocht of dit een zaak is voor de interne tuchtcommissie.