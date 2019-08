Sportvliegtuigje stort neer in Wevelgem, piloot overleden

Wevelgem - In het West-Vlaamse Wevelgem is een sportvliegtuigje neergestort. De piloot kwam daarbij om het leven. Dat bevestigt de lokale politie aan onze redactie.

Rond 16.20 uur stortte een sportvliegtuigje neer naast de start- en landingsbaan op de luchthaven van Wevelgem, op zo’n twee kilometer van Kortrijk. Daarbij is de piloot om het leven gekomen. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de piloot bij het opstijgen een verkeerd manoeuvre maakte waardoor het vliegtuig crashte. De piloot kwam knel te zitten en overleed bij aankomst.

Door de crash lekte er brandstof uit het toestel. “Maar er is geen brandgevaar”, klinkt het bij de brandweer. “Het vliegtuig is niet in brand gevlogen. Onze diensten zijn nu bezig om de gelekte vloeistof op te ruimen.”

Het parket zal de crash verder onderzoeken.