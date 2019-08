Fietser geflitst aan 50 kilometer per uur in Kortrijk

Kortrijk - In Kortrijk heeft de politie een laagvliegende elektrische fietser gevat die meer dan vijftig kilometer per uur reed. Hij beweerde dat hij een getraind fietser was en daarom zo’n snelheden haalde. De fiets was ingevoerd uit China en voldeed niet aan de Europese regels. Bovendien werkten de remmen niet.

Een politiepatrouille reed in de Meensesteenweg in Kortrijk toen ze merkten dat een fietser met een snelheid van meer dan 50 kilometer per uur voor hen uitreed. Het bleek om een typespeed pedelec te gaan die ingevoerd was uit China, met een extra gashendel aan het stuur waardoor de snelheid opgevoerd kon worden.

De bestuurder kon geen geldig inschrijvings- of verzekeringsdocument voorleggen. “De fietser probeerde de agenten te doen geloven dat hij met zijn elektrische fiets zeker geen te hoge snelheden haalde, maar dat hij een getraind fietser is”, klinkt het bij politiezone Vlas. “Er werd echter weinig geloof gehecht aan dit verhaal.”

Kapotte remmen

In het commissariaat stelde de politie vast dat de fiets zonder veel trappen vlot boven de vijftig kilometer per uur haalde. Bovendien werkten de remmen niet en was de verlichting zelf ineen geknutseld. Een speed pedelec biedt normaal trapondersteuning tot 45 kilometer per uur. De tweewieler werd in beslag genomen en er werd een proces-verbaal opgesteld.

“De fiets wordt beschouwd als een niet-gehomologeerd voertuig”, vertelt politiewoordvoerder Thomas De Tavernier. “Het is bij mijn weten de eerste keer dat onze politiezone een opgedreven elektrische fiets onderschept.” Uit undercoveronderzoek van de VRT bleek in april dat het illegaal opdrijven van elektrische fietsen wijdverspreid is bij fietsenmakers.