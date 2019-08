Pabo is failliet. Voor de website werd een overnemer gevonden, maar met de winkels van de erotiekketen is het gedaan. Ik vermoed dat men liever online bestelt dan naast elkaar te lopen snuisteren tussen de voorbindapparaten en mondknevels. Spijtig, zo leer je je medemens wél kennen.

Jaren geleden trok ik naar een Pabo-winkel voor een set handboeien. Dat was in het pand in Aartselaar, gevestigd aan de knusse A12, waar je ook terechtkunt voor fastfood, vasttapijt, keukentegels en kunstgras ...