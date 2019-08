Nieuwe spits van Genk Paul Onuachu: “Ik was wat gefrustreerd, want ik wou graag komen en moest maar wachten en wachten”

Landskampioen KRC Genk heeft een akkoord met het Deense FC Midtjylland bereikt over de transfer van Paul Onuachu. De boomlange targetspits van 2m01 moet de Limburgse club meer opties in de aanval bieden. “Ik ben heel groot, maar ook goed met de voeten. Mijn sterkte ligt in de box”, zei Onuachu dinsdag op zijn persvoorstelling.

De 25-jarige Nigeriaanse spits ging akkoord met een contract tot 2024. De targetspits ging van een academie in Nigeria naar Denemarken en kende naar eigen zeggen een vlotte aanpassing. Bij FC Midtjylland was hij de afgelopen seizoenen goed voor 74 goals en 23 assists in 181 wedstrijden.

Onuachu was een lang aanslepend transferdossier voor KRC Genk, maar zowel de Limburgse club als de speler zelf kreeg uiteindelijk zijn zin. “Ik ben heel blij, want ik keek er al naar uit sinds dag één”, vertelt Onuachu. “Ik was wat gefrustreerd, want ik wou graag komen en moest maar wachten en wachten. Maar ik ben erin blijven geloven en blijven werken.”

De spits is Nigeriaans international met 6 caps en 1 doelpunt. Bij de nationale ploeg kon Onuachu terecht bij ex-Genk-speler Wilfred Ndidi voor info over zijn nieuwe club. “Hij heeft me veel verteld over de club. Hier zal ik me kunnen ontwikkelen als speler”, aldus Onuachu, die met het nummer 18 zal spelen.