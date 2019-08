Twee Belgische jongemannen dood teruggevonden in wagen in Stuttgart

Op een parkeerterrein in het Duitse Stuttgart zijn twee Belgische mannen dood aangetroffen in een auto. Dat meldt de Duitse krant ZVW. Volgens de politie is er geen kwaad opzet in het spel.

Enkele bezoekers van de parking nabij de Mercedesstraße in Stuttgart belden vorige week vrijdag de politie toen ze in een auto twee mannen bewegingsloos zagen zitten. De politie kwam meteen ter plaatse en samen met de brandweer werd de auto opengebroken. Voor de inzittenden, twee Belgische mannen van 21 en 22 jaar oud, kwam alle hulp te laat.

De politie opende een onderzoek en denkt dat de mannen afgelopen donderdag op de parking aankwamen om er de nacht door te brengen in hun auto. Wat de inzittenden vermoedelijk niet wisten, is dat er brandstof lekte in de kofferbak. De brandstof verdampte en verspreidde zich al snel in de afgesloten auto. De mannen zouden tijdens hun slaap de giftige dampen ingeademd hebben, wat hen uiteindelijk fataal werd. Van kwaad opzet is volgens de lokale politie geen sprake.