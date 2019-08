Twee inbrekers aangehouden na melding door buurtinformatienetwerk in Deinze

Deinze - In het Oost-Vlaamse Deinze zijn zaterdag twee mannen opgepakt op verdenking van een inbraak in een woning, na een melding vanuit een buurtinformatienetwerk. De verdachten zijn aangehouden, meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De inbraak gebeurde zaterdagvoormiddag in een woning aan het Wallebeekpark in Deinze. “Tijdens de korte afwezigheid van de bewoners werd de woning betreden via een schuifraam. De woning werd volledig doorzocht en er werden juwelen gestolen. Kort daarvoor had de politie van Deinze melding gekregen van een verdacht voertuig in de Wallebeekstraat, waarbij twee mannen waren uitgestapt en te voet verdergegaan. Ondanks uitgebreide patrouille door diverse ploegen werden de mannen en het voertuig niet meer aangetroffen”, zegt het parket.

Juwelen

Rond de middag kwam er echter vanuit het buurtinformatienetwerk (BIN) een nieuwe melding voor twee verdachte personen aan de winkel Hubo in de Emiel Clauslaan. De politie pakte de twee mannen op, en ze waren in het bezit van de juwelen uit de woning.

De verdachten, 25 en 29 jaar oud en met de Servische nationaliteit, werden zondag aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent. De raadkamer in Gent besliste dat beide verdachten aangehouden blijven.