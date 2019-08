Bestuurder rijdt paard aan dat verder schaatst over de weg

In Cebu City in de Filipijnen vond er een vreemd ongeval plaats. Toen een chauffeur paard en kar wou voorbijsteken, raakte hij de koets aan met zijn voertuig. Het paard schaatste enkel meters verder over de weg alvorens het op een geparkeerde auto botste. Het dier raakte niet gewond en er werd geen aanklacht ingediend tegen de onoplettende bestuurder.