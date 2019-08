Auto ontploft aan oefencomplex KV Mechelen

Mechelen - Op de Liersesteenweg in Mechelen vatte dinsdagochtend een auto vuur. De bestuurder van de Mercedes merkte dat er iets loos was met het voertuig en zette zich aan de kant, ter hoogte van het jeugdcomplex van KV Mechelen.

Luttele ogenblikken later stond de wagen in lichterlaaie. De brandweer kon het vuur doven, maar het voertuig is compleet vernield. Meer dan waarschijnlijk ligt een technisch defect aan de oorzaak van de brand.

De politie sloot de Liersesteenweg tijdens de bluswerken helemaal af. Na een klein uurtje werd de straat weer vrijgegeven. Niemand raakte gewond.

De A-kern van KV Mechelen had dezelfde ochtend net een training gepland op het nabijliggende oefencomplex. De trainers kwamen allemaal kijken op het moment van de ontploffing, de spelers kwamen pas aan toen de wagen al geblust was.