PD en Vijfsterrenbeweging hervatten regeringsonderhandelingen in Italië

Na een kortsluiting in de onderhandelingen hebben de sociaaldemocratische PD en de Vijfsterrenbeweging dinsdagmiddag hun gesprekken over de vorming van een nieuwe regeringscoalitie hervat, zo is vernomen bij de beide partijen.

“Laat ons zeggen dat ik meer optimistisch ben. De onderhandelingen zijn hervat”, zo zei de sociaaldemocratische fractieleider in de Senaat, Andrea Marcucci, dinsdagnamiddag bij zijn aankomst op de zetel van de partij.

Invloedrijke personen

De Vijfsterrenbeweging bevestigde op haar beurt dat de plooien enigszins gladgestreken zijn nu de sociaaldemocraten lijken te aanvaarden dat Giuseppe Conte premier zou blijven. “We begroeten de openingen van verscheidene invloedrijke personen in de PD over de rol van de premier. Ja aan een dialoog over het programma”, zo stelde de antiestablishmentpartij in een mededeling.

De Vijfsterrenbeweging had eerder op de dag een onderhandelingsronde geannuleerd. De partij eiste dat de sociaaldemocraten zich ondubbelzinnig achter de voortzetting van het premierschap van Conte zouden scharen.

De partijloze Conte leidde sinds juni vorig jaar een coalitie van de Vijfsterrenbeweging met de extreemrechtse Lega van Matteo Salvini, maar die liep vorige week op de klippen. President Sergio Mattarella heeft de partijen tot woensdag tijd gegeven om een nieuwe meerderheid te vormen.