Zoekactie naar Francis Zwarts stopgezet, lichaam niet gevonden

De zoekactie naar Francis Zwarts is stopgezet Foto: if, CDS

De zoekactie naar het lichaam van de vermiste veiligheidsagent Francis Zwarts nabij de Budabrug in Neder-Over-Heembeek is afgerond. Er is niets gevonden. Dat bevestigt het parket van Brussel aan Het Nieuwsblad, nadat de graafmaschines van de plek weggevoerd werden.

Ex-rijkswachter en gangster Robert Beijer was twee maanden geleden discreet naar België gekomen, om de plek aan te wijzen waar volgens hem het lichaam van Zwarts in 1982 begraven werd. Beijer werd in 1995 veroordeeld voor de heling van de spullen, die bij de roofoverval op Zwarts werden buitgemaakt. Madani Bouhouche werd veroordeeld voor de moord, en zou de begraafplek aan Beijer verklapt hebben.

Het gerecht had vooraf ingeschat dat ze drie dagen nodig zouden hebben, om de plek die Beijer aanwees af te graven. De werkzaamheden zijn nu al na twee dagen afgerond.

“Er is helaas niets gevonden”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “Daarmee is ook deze piste afgerond. We blijven uiteraard bereid om te luisteren naar mensen, die ons andere informatie hierover willen verschaffen.”