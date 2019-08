Trump veegt geruchten over bedwantsen in zijn golfresort van tafel

“Geen bedwantsen in de Doral.” De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag met een tweet de wereld verzekerd dat zijn golfresort in Miami niet wordt geplaagd door deze vervelende insecten. Hij beticht “radicale linkse Democraten” ervan deze “valse en gemene” geruchten te verspreiden.

Trump liet maandag aan het einde van de G7-top in Biarritz verstaan dat hij volgend jaar als gastheer van de G7 de wereldleiders wil ontvangen in de Doral, zijn golfresort in Florida. Amper een dag later begonnen op Twitter boodschappen te circuleren als zou het luxueuze resort te kampen hebben met een plaag van bedwantsen.

Foto: Photo News

Aan de basis van de trending #TrumpBedBugs lagen berichten over een drie jaar geleden aangespannen rechtszaak van een hotelgast die zei meermaals gebeten te zijn door bedwantsen tijdens zijn verblijf in het resort van Trump. De organisatie van Trump ontkende, maar koos in 2017 uiteindelijk voor een minnelijke schikking, aldus de krant The Washington Post.

Trump betichtte “radicale linkse Democraten” achter de online heropleving van berichten over de bedwantsenplaag te zitten. Volgens de president hadden ze “valse en gemene geruchten” verspreid nadat ze hadden vernomen dat de “perfect gelegen Doral National MIAMI in overweging werd genomen voor de volgende G7-top”.

Volgens criticasters wekt Trump de indruk dat hij er financieel voordeel bij heeft om een G7-top te organiseren in één van zijn hotels, maar dat wordt door de president ontkend.