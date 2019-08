Voetbalfan dient klacht in bij politie na twee niet gefloten strafschoppen

Aah, voetbal, de belangrijkste bijzaak ter wereld. Het is máár een spelletje, en toch… Een supporter van Schalke 04 kon het niet verkroppen dat zijn club twee penalty’s onthouden werd in de match tegen Bayern en liet het daar niet bij. De man klopte aan bij de politie van Gelsenkirchen om een klacht tegen de scheidsrechter en de videoref in te dienen wegens fraude. Schalke verloor de wedstrijd met 0-3, onder andere dankzij een doelpunt vanop de stip. De Duitse politiezone liet op Twitter weten “de zaak te onderzoeken”.