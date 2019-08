LASK Linz heeft een plan om te scoren tegen Club Brugge: “We moeten pokeren”

Voor LASK Linz loopt de weg naar een eerste Champions League dwars door Jan Breydel. Na de 0-1-nederlaag in eigen huis steken de Oostenrijkers zich dan ook niet weg voor de terugwedstrijd in Brugge: ze willen woensdagavond scoren en Club Brugge alsnog problemen bezorgen.

“Dit is een finale, er is geen plan B. We moeten pokeren”, haalde coach Valérien Ismaël de schouders op tijdens de persconferentie in Brugge. “De jongens zijn er klaar voor, de hele club is er klaar voor. In Oostenrijk hebben we bewezen dat we ze in de problemen kunnen brengen. We moeten proberen ons plan te brengen en te tonen waarop we getraind hebben. LASK wil naar de groepsfase en daar gaan we alles aan doen.”

Lof voor het veld

Ook kapitein Gernot Trauner verkondigde dat zijn team net als in de heenwedstrijd vol gas zou geven. “Ons team moet opnieuw 200 procent intensief spelen”, zei hij droogjes. “Wees maar gerust dat we meteen alles gaan geven. De mat ligt er alleszins super bij. Dit veld leent zich tot mooi en vlot voetbal.”

Bij LASK wordt ongeveer dezelfde ploeg als tijdens de heenwedstrijd verwacht. Verdediger Wiesinger speelt met een speciale brace na een breuk aan de pink.