Eerst vijftien jaar rondgezworven, daarna tragisch verdronken in de Noordzee: de dooltocht van Iraakse migrant Nicknam Masoud

Brussel -

De man met één zwemvlies die vrijdag dood werd teruggevonden in de Noordzee is geïdentificeerd. Zijn naam: Nicknam Masoud, een Iraakse man van 47 die al vijftien jaar door Europa bleek te zwerven. Zowel in Italië, België (twee keer), Frankrijk als Duitsland vroeg hij vergeefs asiel aan. Na vijf pogingen tot erkenning én een arrestatie in het treinstation van Luik startte hij zijn wanhoopspoging over het Kanaal.