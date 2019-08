Belgisch team haalt vijf medailles voor excellent vakmanschap binnen op wereldkampioenschappen

Het Belgische team heeft tijdens de wereldkampioenschappen voor manuele en technologische beroepen in het Russische Kazan vijf medailles voor excellent vakmanschap binnengehaald. De zestien ‘Red Bears’ verdedigden in Rusland de Belgische kleuren in 14 van de 56 vertegenwoordigde beroepen. In totaal namen 1.354 jongeren uit 64 landen deel.