Zwaargewonde arbeider raakt bij ongeval in Peer wellicht beide benen kwijt

Peer - Bij het ernstige arbeidsongeval op de Ambachtslaan in Peer verliest de zwaarst gewonde arbeider wellicht zijn beide benen. De man werd met een traumahelikopter uit Luik in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Maastricht overgebracht. Twee andere arbeiders raakten zwaargewond en liepen diverse breuken op. Een vierde arbeider was slechts lichtgewond.

De arbeiders waren op het dak van een bedrijfshal werken aan het uitvoeren, toen het plotseling misliep. Een luifel op het dak begaf het en stortte naar beneden. Ook een betonnen gevelplint kwam naar beneden. De vier arbeiders donderden mee naar beneden. De arbeider die er het ergst aan toe was, zat met zijn lichaam gekneld onder de betonnen gevelplint. De brandweermannen van de hulpverleningszone Noord-Limburg moesten de man er met pneumatisch en hydraulisch materieel onderuit halen.

LEES OOK. Vier zwaargewonden bij arbeidsongeval in Peer

Nadat een mug-arts de twintiger ter plaatse de eerste zorgen had toegediend, werd hij met levensbedreigende letsels naar Maastricht afgevoerd. De twee andere zwaargewonde arbeiders kwamen in ziekenhuizen in Pelt en Genk terecht. De lokale politie Kempenland deed de vaststellingen. De arbeidsinspectie en het arbeidsauditoraat zijn een onderzoek naar de juiste omstandigheden gestart.