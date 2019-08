Onze Chef voetbal Ludo Vandewalle ziet dat Club Brugge boven Anderlecht uittorent: “Afrekenen met veertien jaar”

Twee clubs in de groepsfase van de Champions League. Dat is veertien jaar geleden. Jan Ceulemans was trainer van Club Brugge. Jeanvion Yulu-Matondo, Jason Vandelannoite, Javier Portillo, Bosko Balaban... maakten nog deel uit van de selectie die in een groep met Juventus, Bayern München en Rapid Wien zeven punten haalde en derde werd. Anderlecht haalde in een groep met Liverpool, Chelsea en Real Betis drie punten dankzij een doelpunt van, jawel, ­Vincent Kompany.