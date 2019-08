Goed nieuws voor Club Brugge voor match van 25 miljoen: Philippe Clement heeft keuze zat

Het competitie-uitstel heeft zijn effect niet gemist. Voor zijn belangrijkste wedstrijd van het jaar kan Club Brugge-coach Philippe Clement een beroep doen op een volledig fitte kern. Met Brandon Mechele (verlost van een knieblessure), en Percy Tau (terug uit schorsing) reikt Club de hand uit naar zijn derde Champions League-campagne in vier jaar en een jackpot van minstens 25 miljoen euro.

LEES OOK. Daarom mag/zal het niet fout lopen voor Club Brugge in belangrijkste match van het jaar

Twee dagen vrij en twee dagen intensief trainen. Zo vulde Club Brugge de dagen die het anders aan de competitiewedstrijd tegen Charleroi had besteed. Met frisse moed en een frisse kern verdedigt het vanavond in Jan Breydel een 0-1-voorsprong uit de heenmatch tegen LASK uit Linz, een ploeg die nooit eerder een poulefase van een Europese beker speelde.

Doordat iedereen fit is – alleen derde doelman Nick Shinton is out – heeft Philippe Clement keuze zat. Mats Rits is de enige speler zonder rechtstreekse concurrent in de kern. Sofyan Amrabat is verhuurd en Victor Wanyama – Clements Wunschkandidat op de 6-positie – laat op zich wachten. Voor alle andere plaatsen zijn er twee of drie evenwaardige kandidaten. Een luxe die Club Brugge en bij uitbreiding gelijk welke Belgische club zelden had.

Cools en Vlietinck vallen af

Het gevolg is dat Clement al bij de samenstelling van de wedstrijdselectie keuzes moest maken. Dion Cools en Thibault Vlietinck vielen af. Hier en daar werd gesuggereerd dat beiden azen op een vertrek, maar zowel vanuit Club als vanuit de entourage van de spelers klinkt het dat daar niets van aan is. Beiden worden gepasseerd omdat Clement van oordeel is dat in de specifieke (versta: viriele) omstandigheden van vanavond “andere profielen” nuttiger zijn. Zowel Cools als Vlietinck werd op het hart gedrukt dat ze in andere wedstrijden dit seizoen wel speelminuten zullen krijgen. Nog voor het seizoen begon vroeg Clement het tweetal om geduld.

Nog transfers?

Omdat Kaveh Rezaei gisteren (op huurbasis) tekende bij Charleroi, sluit de Club-trainer niet uit dat er zowel in- als uitgaand nog transferbewegingen kunnen komen. Een groot deel van de minstens 25 miljoen euro die Club bij kwalificatie voor de Cham­pions League ophaalt, zal opnieuw worden geïnvesteerd in de spelerskern. Club wil niet alleen voor de derde keer in vier jaar bij de Europese elite van 32 horen, het wil ook competitief zijn.

Verwachte opstelling: Mignolet, mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Vanaken, Rits, Dennis, Okereke, Diatta

Invallers: Horvath, Mechele, Sobol, Schrijvers, Vossen, Tau, Sagna, Openda