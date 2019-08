Jan Breydel is uitverkocht voor Europese wedstrijd van Club Brugge: klaar om geschiedenis te schrijven?

Het Jan Breydelstadion is uitverkocht voor de terugmatch van Club Brugge in de play-offronde van de Champions League tegen de Oostenrijkse vicekampioen LASK Linz. Dat heeft blauw-zwart dinsdagavond bekendgemaakt.

Dinsdagnamiddag en -avond werden de laatste tickets aan de man gebracht voor de match die woensdagavond om 21u wordt afgetrapt, mede dankzij een speciale oproep (nostalgische oproepingsbrief van Rudy Willem Vormer). In de derde voorronde ontving Club Brugge de Oekraïense vicekampioen Dinamo Kiev eveneens in een vol huis.

“Slechts” 26.000 Club-fans

Opvallend: er zullen iets minder supporters van Club binnen kunnen in vergelijking met de competitie, want blauw-zwart mocht zelf ‘maar’ 26.000 tickets verkopen. Dat komt omdat de UEFA een extra uitvak voorziet rechts in de hoofdtribune en ook zelf nog eens 100 zitjes opeist. Dat laatste getal loopt nog op als Club de groepsfase zou halen.

Club Brugge is nog 90 minuten verwijderd van de lucratieve groepsfase van de Champions League. Vorige week verwierven de Bruggelingen een gunstige uitgangspositie in het Linzer Stadion dankzij een penaltydoelpunt van Hans Vanaken.

Klaar om geschiedenis te schrijven?

Blauw-zwart kan het eerste Belgische team ooit worden dat zich via de voorrondes in het niet-kampioenenspoor voor de groepsfase van het kampioenenbal plaatst. Als Club Brugge Linz uitschakelt, dan mag het voor de zevende keer naar de groepsfase van de Champions League. Daar krijgt het dan gezelschap van Racing Genk, als landkampioen al zeker van de poulefase. Zo zouden er dan voor de eerste keer sinds het seizoen 2005-2006 twee Belgische teams in de CL-groepsfase zitten: toen viel die eer Club Brugge (derde in een groep met Juventus, Bayern en Rapid Wien) en Anderlecht (vierde in een groep met Betis, Chelsea en Liverpool) te beurt. Voor Club zou het de tweede Champions League-campagne op rij worden en dat is in het verleden nog maar één keer gelukt: in de seizoenen 2002-2003 en 2003-2004.