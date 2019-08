Neushoorn duwt auto dierenverzorgster drie keer over de kop in Duits safaripark

Een woeste neushoorn in het Duitse Serengeti safaripark heeft de auto van een dierenverzorgster aangevallen en het voertuig drie keer over de kop doen rollen. Dat heeft het park dinsdag bevestigd. Een bezoeker van het park filmde vanuit zijn jeep hoe de dertig jaar oude neushoorn Kusini de auto van de verzorgster ramde. De Duitse krant Bild heeft de video online geplaatst.

Volgens Fabrizio Sepe, de manager van het Serengeti Park, raakte de vrouw niet ernstig gewond en liep ze slechts enkele kneuzingen op. Waarom de neushoorn zo boos werd, is volgens Sepe niet duidelijk, maar hij benadrukt dat er geen gevaar was voor de bezoekers.

De mannetjesneushoorn verblijft nu achttien maanden in het park in deelstaat Nedersaksen, en zou volgens Sepe nog moeten wennen aan zijn nieuwe omgeving. Hij mag enkel ‘s ochtends en ‘s avonds in het park en nooit wanneer er bezoekers met hun eigen voertuigen rondrijden.

In mei kwam het safaripark ook al in het nieuws nadat een dierenverzorger gewond geraakt was toen hij zich per ongeluk op een terrein met twee leeuwen begeven had.