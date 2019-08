Ook KBC verhoogt tarieven

Nadat een enkele andere banken al eerder hun tarieven verhoogd hebben, stijgt nu ook bij KBC een aantal bankdiensten in prijs. Zo verhoogt de bank vanaf 1 september de maandelijkse bijdrage voor haar populairste rekeningpakket: de KBC-plusrekening zal niet langer 2 euro maar 2,5 euro per maand kosten. De bijdrage voor de KBC-zichtrekening gaat van 1,25 euro naar 1,75 euro. De KBC-basisrekening blijft een gratis alternatief, maar bepaalde verrichtingen worden in die formule duurder: geld afhalen aan een automaat van een andere bank kost straks 0,50 euro in plaats van 0,20 euro. Volgens de bank waren de tarieven al jaren niet meer aangepast.(wer)