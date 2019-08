Rutten: “De enige Q waar ik naar luister is Q-music”

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten zette de puntjes nog even op de i, na uitlatingen van haar partijgenoot Vincent Van Quickenborne. Die had geopperd dat er dringend nood was aan een nieuwe partijvoorzitter. Hij had zelfs al een naam in gedachten: zijn collega-Kamerlid Egbert Lachaert. En voor Rutten had hij ook al een functie: zij kon perfect aan de bak als minister van Onderwijs.

De uitlatingen van Van Quickenborne schoten bij Rutten in het verkeerde keelgat. Zij tweette met een knipoog dat de “enige Q waar ik naar luister Q-Music is”. Haar boodschap is dat de aandacht eerst naar de inhoud van het Vlaamse regeerakkoord moet gaan. De rest zijn zorgen voor later.

Het gekissebis toont wel aan dat het positiespel bij Open VLD volop aan de gang is. Rutten beseft heel goed dat een ministerpost een elegante uitweg is. Anders riskeert ze dat enkele partijtoppers haar buiten dragen.(agy)