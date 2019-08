Staatsieportret met minnares

De Thaise koning heeft een minnares en iedereen mag het weten. Het koningshuis in Bangkok gaf een reeks foto’s uit die de vrouw zowel privé als in een officieel kader met koning Maha Vajiralongkorn (67) tonen. De foto’s haalden – uiteraard – de voorpagina’s in Thailand en tonen de 34-jarige Sineenat Wongvajirapakdi onder meer in een bikinitopje aan het stuur van een vliegtuig.

De vroegere verpleegster en lijfwacht is sinds kort ook officieel ‘koninklijke concubine’. Sineenat kreeg de titel op de 67ste verjaardag van de koning. De ceremonie werd bijgewoond door zijn vrouw, koningin Suthida (41). Het is de eerste keer sinds 1932 dat een Thaise monarch openlijk aan polygamie doet. (adm)