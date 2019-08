Antikaterpil verhelpt hoofdpijn en misselijkheid, “maar is niet vrijblijvend”

Barstende hoofdpijn en een misselijk gevoel: voor wie daar last van heeft na een avondje uit, kan een antikaterpil misschien wel helpen. Apotheek Julie Debaere in Ieper verkoopt die sinds kort. Een mengeling van een pijnstiller met iets wat maagstillend werkt. Concreet: paracetamol, acetylsalicylzuur, coffeïne, ranitidine en metoclopramide. Maar werkt dat nu eigenlijk? “Tegen vermoeidheid of uitdroging werkt het niet. In comateuze gevallen dus zeker niet. Het verlicht wél de symptomen van hoofdpijn en misselijkheid. Je moet dus veel water blijven drinken. Het is geen wondermiddel, wel een hulpmiddel. ”

Toxicoloog Jan Tytgat wil wel waarschuwen voor de nevenwerkingen. “Het is niet vrijblijvend. Paracetamol is bijvoorbeeld niet gewenst samen met alcohol. Bij een kater verwerkt de lever nog de alcohol. In ernstige situaties kan dat leiden tot een plots ontstoken lever.” Dat geldt trouwens evengoed voor een gewone pijnstiller zoals Dafalgan. Dus, zegt Tytgat, moeten we die katerpil niet zien als excuus om dan maar veel te drinken.(sir)