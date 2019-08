Een Barbie-versie voor activiste Rosa Parks en astronaute Sally Ride

Naar aanleiding van de Amerikaanse Dag voor Gelijke Vrouwenrechten lanceert Barbie-fabrikant Mattel twee nieuwe poppen. De eerste ziet eruit als de jonge versie van burgerrechtenactiviste Rosa Parks, die wereldberoemd werd omdat ze in 1955 als zwarte vrouw haar zitplaats in de bus weigerde af te staan aan een blanke. Ze bracht daarmee een beweging op gang die streed voor gelijke rechten voor zwarte Amerikanen. Mattel eert ze daarom met een pop met haar typisch brilletje en een bloemenjurk. De tweede Barbie is gebaseerd op Sally Ride, de eerste Amerikaanse astronaute die op haar 32ste de ruimte werd ingestuurd. De pop draagt een astronautenuniform met Amerikaanse vlag.

Voor Internationale Vrouwendag 2018 bracht Mattel ook al poppen van rolmodellen op de markt. Zo bestaat een pop van kunstenares Frida Kahlo, NASA-wetenschapster Katherine Johnson en Amelia Earhart, de eerste vrouwelijke piloot die de Atlantische Oceaan overvloog.(sir)