Derde hittegolf deze zomer: “Zelfs meer dan één gebeurt eigenlijk niet vaak”

Met temperaturen die gisteren in Ukkel opnieuw boven de 30 graden stegen, haalden we onze derde hittegolf deze zomer. Dat we überhaupt eind augustus nog een hittegolf krijgen, gebeurt niet zo vaak, zegt weerman Frank Deboosere. “De grootste kans is in de tweede helft van juli.” Dat we er nu drie in één zomer krijgen, is ook niet zo alledaags. “Zelfs meer dan één hittegolf per zomer gebeurt al niet zo vaak”, zegt Deboosere. “Al hadden we er vorig jaar ook twee. En in de zomer van 1947 zelfs vier. Dat was héél uitzonderlijk.”

Maar we moeten verder kijken dan de hittegolven, vindt Deboosere. “Dat heeft een pure wiskundige definitie: we moeten vijf opeenvolgende dagen meer dan 25 graden halen, met minstens drie daarvan ook warmer dan 30 graden. In Ukkel. Dus als we 29,9 graden halen, is er van een hittegolf geen sprake.” Interessanter vindt Deboosere het dus om te kijken naar het aantal dagen dat we een bepaalde temperatuur overschrijven. Het aantal tropische dagen, warmer dan 30 graden, ligt deze zomer al op tien, terwijl dat er gemiddeld vier zijn. “Dus we kunnen sowieso stellen dat het in elk geval een warme zomer geweest zal zijn. En zonnig.”

Of die in het algemeen dan uitzonderlijk is, wil de weerman nog niet zeggen: “De weerkundige zomer eindigt pas op 1 september. Er kan dus nog wel wat regen vallen.”(sir)