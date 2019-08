Marcin Wasilewski doorbreekt de stilte, 10 jaar na de horrortackle: “Nog negen schroeven en een metalen plaat in mijn been”

30 augustus 2009. Een datum die in het geheugen van het Belgische voetbal gegrift staat als een gitzwarte zondag. De rivaliteit tussen Anderlecht en Standard bereikt in de 27ste minuut een dieptepunt als Axel Witsel het been van Marcin Wasilewski aan gruzelementen trapt. Nooit eerder sprak de stoere Pool – nu 39 – over de fase die bijna een einde maakte aan zijn carrière. Tot nu. Onze Waalse collega’s van ‘La Dernière Heure’ zochten Wasyl op in Krakau en noteerden zijn verhaal.