Tram ontspoord in Deurne: vier gewonden

Deurne - Dinsdagavond is in Deurne op de hoek van de Cruyslei en de Boekenberglei een tram ontspoord en in de gevel van een appartementsgebouw terechtgekomen. Daarbij zijn vier gewonden gevallen.

“Bij het nemen van de bocht op de hoek van de Cruyslei en de Boekenberglei is de tram ontspoord. Hoe dat precies is kunnen gebeuren, is voorlopig onduidelijk”, zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. De tram is daarbij in het hoekpand terechtgekomen. Bij het incident raakte de trambestuurder gewond. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Drie andere inzittenden raakten lichtgewond. “De inzittenden zijn geëvacueerd en het gebouw werd preventief ontruimd. De stadsingenieur zal nu ter plaatse komen om de stabiliteit van het gebouw te bekijken.”

Door het incident is de dienstverlening van lijn 4, 9 en 11 onderbroken. “Lijn 4 en 9 passeren daar en worden omgeleid. Lijn 11 zit door het incident zonder stroom. We wachten nu tot de brandweer en mensen van de stad klaar zijn voor we een inschatting kunnen maken. Hoe we de tram kunnen takelen, is voorlopig nog niet duidelijk. Ook zal de bovenleiding sowieso gerepareerd moeten worden. Hoe lang de dienstverlening verstoord is, kunnen we nog niet zeggen”, zegt Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn.