CLUBNIEUWS. AA Gent laat verdediger vertrekken, Waasland-Beveren steekt hand in eigen boezem na ontslag

AA Gent laat verdediger Sigurd Rosted vertrekken, bij Genk is het transferplaatje al rond. Het bestuur van Waasland-Beveren steekt dan weer de hand in eigen boezem na het ontslag van trainer Custovic. Uw clubnieews van de dag.

AA GENT. Rosted naar Brøndby

AA Gent laat Sigurd Rosted vertrekken naar de tienvoudige Deense landskampioen Brøndby. De Noorse centrale verdediger van de Buffalo’s legde gisteren zijn medische tests af en tekende nadien een contract voor vier seizoenen bij Brøndby. Rosted kwam begin 2018 over van het Noorse Sarpsborg en was vooral vorig seizoen een titularis bij AA Gent. Met vijf doelpunten in de Jupiler Pro League en één goal in de Croky Cup was hij bovendien ook offensief aardig op dreef. Dit seizoen werden hem twee tegendoelpunten tegen Viitorul aangerekend en verdween hij, zeker na de komst van recordtransfer Michael Ngadeu, volledig uit beeld bij het team van coach Jess Thorup.(ssg)

KRC GENK. De Condé: “Kern is nu definitief”

Technisch directeur Dimitri de Condé hoopt dat het plaatje rond is. Interesse is er nochtans in overvloed, vooral voor Samatta. Maar de Tanzaniaan hield zelf Dinamo Moskou al af en de piste Galatasaray lijkt op niks uit te lopen. Bordeaux zou nu een bod voorbereiden, maar de kans is klein dat zij krachtdadig genoeg zijn om Genk te overtuigen. “Alleen een exceptioneel bod zou nog tot een transfer leiden”, aldus de Condé. Genk zoekt nog naar een oplossing voor Jackers, Gano en Khammas. En er is Turkse interesse voor Ndongala.(mg)

WAASLAND-BEVEREN. Bestuur: “Custovic niet de hoofdschuldige”

Op de clubwebsite steekt het bestuur de hand in eigen boezem na het trainersontslag. “Het clubbestuur is er zich van bewust dat Adnan Custovic niet de hoofdschuldige is van de huidige malaise. In de laatste dagen van de transferperiode zullen nog versterkingen worden aangeworven. Ook Aleksandar Vukotic (die gisteren op training verscheen, nvdr.) blijft één van de sterkhouders.” In afwachting van een transfer onderhoudt Forte zijn conditie bij de B-kern. Doelman Brent Gabriël is fit.(whb)

ANTWERP. Minder dan 400 AZ-fans in Brussel

Vorige week zakten minder dan 4.000 AZ-fans naar Enschede af. Ook in het Koning Boudewijnstadion wordt het allesbehalve een Alkmaarse overrompeling. Gisteravond stond de teller op 350 verkochte tickets. Aangezien er voor de bezoekers een combiregeling van kracht is, zal dat aantal niet zo veel meer aandikken. Opvallend toch wel, want AZ kon rekenen op 1.250 kaartjes, namelijk vijf procent van de 25.000 zitjes die de ordediensten ter beschikking stelden. Aan Antwerp-kant gingen tot dusver 21.500 tickets de deur uit.(dige)

KV OOSTENDE. Palaversa vier weken out

Goed en slecht nieuws voor KV Oostende. Sterkhouder Ante Palaversa kreeg te horen dat hij geen scheurtje opliep in zijn knie, maar toch zal de Kroaat een viertal weken buiten strijd zijn. Palaversa raakte geblesseerd tijdens de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. Momenteel lijkt het erop dat hij de matchen tegen Kortrijk, Standard en Genk mist. Verder communiceerde KVO ook nog dat het afwachten wordt of Jonckheere en Capon fit raken voor de verplaatsing naar KV Kortrijk komende zaterdag. Ook zij raakten zaterdag geblesseerd.(jve)

CERCLE BRUGGE. Zuid-Afrikaanse aanwinst traint al mee

De Zuid-Afrikaan Lyle Foster (18) traint al mee met Cercle. De spits zal ter beschikking worden gesteld door Monaco. De komende periode zal hij wel veel weg zijn voor interlandverplichtingen. Robbe Decostere wordt uitgeleend aan Tubize. Ook Charles Vanhoutte vertrekt allicht naar dezelfde club. De beloften wonnen met 1-2 op Eupen. Carré, Bassong, Somers en Koshi speelden mee. Serrano sukkelt met de hamstrings, hij blijft onzeker voor zondag. Sponsor Napoleon draaide gisteren een promotiefilm.(kv)

KV MECHELEN. Van Cleemput hervat groepstraining

Bij KV Mechelen hopen ze Jules Van Cleemput te recupereren voor de thuismatch tegen Moeskroen op vrijdag (aftrap om 20.30 uur). De rechtsachter trainde gisteren deels mee met de groep. Arjan Swinkels hield het bij een alternatieve training met last aan de voet. Joachim Van Damme en Aster Vranckx zijn bezig met hun conditionele opbouw. Beide middenvelders worden opnieuw speelklaar verwacht na de interlandbreak.(thst)