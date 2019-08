Wie Brussel binnenrijdt, moet betalen: hoofdstad voert tol in

Brussel - Wie Brussel met de wagen binnenrijdt, moet daar straks voor betalen, ook de Vlaamse pendelaars. Het Brussels Gewest voert nog deze legislatuur een variant in op de omstreden kilometerheffing. De nieuwe Brusselse regering kiest voor een stadstol met variabel tarief, afhankelijk van het tijdstip en het type wagen. Dat schrijft De Tijd woensdag.

Er werd lang gehoopt dat Vlaanderen, Brussel en Wallonië de kilometerheffing samen zouden invoeren. Maar de Brusselaars zijn niet langer bereid te wachten. Ze grijpen daarom naar een bestaand systeem om een eigen stadstol in te voeren.

In het hele grondgebied geldt al een lage-emissiezone. Die wordt gecontroleerd door een cameraschild met nummerplaatherkenning en een database. Die kan dienen om chauffeurs te doen betalen als ze Brussel binnenrijden. Brussel is van plan het netwerk van slimme camera’s de komende legislatuur fors uit te breiden.

“Zo veel mogelijk factoren”

“Het wordt een slim systeem dat met zo veel mogelijk factoren rekening houdt”, verklaart Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). “Het systeem is niet fijnmazig genoeg om mensen te laten betalen voor elke kilometer die ze rijden. Maar we kunnen wel variëren in prijzen, afhankelijk van spits- of daluren, de plek van binnenrijden, de uitstootnorm en de grootte of het vermogen van de wagen. Een kleinere wagen betaalt minder dan een SUV, omdat ook het aspect verkeersveiligheid moet meespelen. Het is niet de bedoeling dat het een stadstol met één vast tarief wordt.”

Er moet nog beslist worden in welke zone de heffing geldt, op het hele grondgebied of enkel in grote door file geplaagde delen van Brussel. De tarieven liggen evenmin vast. Bedoeling is wel om de stadstol deze legislatuur nog in te voeren.