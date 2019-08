VAB: “Zaterdagen in zomervakantie waren minder druk door meer gespreid vertrek”

Volgens mobiliteitsclub VAB vertrokken de Belgen die deze zomervakantie met de auto op vakantie gingen, meer gespreid. De zaterdagen waren voor de mobiliteitsorganisatie bijgevolg rustiger dan normaal, met 15 procent minder oproepen dan vorig jaar.

Uit de VAB-Mobiliteitsbarometer blijkt dat slechts 23 procent van de autovakantiegangers vertrok op zaterdag, tegenover 37 procent op een weekdag, uitgezonderd vrijdag. De “zwarte zaterdagen” waren bijgevolg een pak minder druk, merkt VAB op. Op de eerste zwarte zaterdag op 3 augustus, stond er om 12.30 uur zowat 760 kilometer file op de Franse wegen, terwijl er op de eerste zwarte zaterdag van vorig jaar zo’n 900 kilometer file stond.

In het algemeen was het een relatief rustige zomer voor VAB-Reisbijstand, met 2 procent minder oproepen voor pechgevallen. Opvallend is de daling van het aantal pechgevallen in “traditionele” autobestemmingen zoals Frankrijk (-2 procent), Duitsland (-9 procent), Italië (-5 procent) en Spanje (-13 procent). Het aantal pechgevallen in Slovenië en Kroatië nam dan weer toe met respectievelijk 3 en 5 procent. Ook Scandinavië wordt populairder als autobestemming. VAB-Reisbijstand kreeg 9 procent meer oproepen voor autopech uit Noorwegen en 6 procent meer uit Denemarken. Bij een op de vier pechgevallen bij VAB-Reisbijstand ging het om bandenpech, omdat steeds minder auto’s een volwaardig reservewiel hebben.

Meer medische bijstand

VAB zag wel een stijging van 5 procent van het aantal oproepen voor medische bijstand in het buitenland. Vanuit Frankrijk waren het er 17 procent minder en vanuit Spanje 8 procent minder. Maar het aantal zieken in de Verenigde Staten steeg sterk ten opzichte van vorig jaar: 16 procent meer oproepen. Ook vanuit Azië kwamen er aanzienlijk meer oproepen, voornamelijk voor (vermoeden van) knokkelkoorts: Thailand (+37 procent, Cambodja (+46 procent) en India (+34 procent).

Mobiliteitsorganisatie Touring ontving dan weer 3 procent meer oproepen tijdens de zomervakantie ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal interventies door Touring op het terrein steeg van 11.120 naar 11.411. Het aantal medische interventies ging van 2.167 naar 2.423 (+12 procent). Er werden 1.107 mensen gerepatrieerd tegenover 1.068 vorig jaar. Het aantal gerepatrieerde voertuigen daalde van 1.203 naar 926.

De stijging van het aantal medische interventies kwam volgens Touring voor een deel doordat niet iedereen voldoende voorbereid en uitgerust op vakantie vertrok, maar voornamelijk door de aanhoudende hittegolf in het zuiden en oosten van Europa. Touring noteerde meer tussenkomsten voor maag-darmproblemen door het eten of drinken van niet-warmteresistente voedingswaren of bedorven water.

Pech

De Top 5 van bestemmingen met hoogste aantal pechgevallen bestond voor Touring uit Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland en Nederland. De technische problemen die het vaakst voorkwamen waren te wijten aan het koelsysteem, motorpech, ongevallen, batterij, banden en koppeling.

Wat de medische bijstand betreft, zag Touring als meest genoteerde klachten infectieziekten, hartproblemen, darm- en maagklachten en polytrauma’s (verschillende breuken na auto- of motorongevallen). De top 5 van landen voor medische interventies bestond volgens Touring uit Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland en Duitsland.

Touring telde 90 dossiers met overleden vakantiegangers, tegenover 79 in 2018.