Man steelt politiewagen en rijdt twee kinderen dood in VS

In de Amerikaanse staat Ohio zijn bij een zwaar ongeval met een gestolen politieauto minstens twee kinderen om het leven gekomen. Een derde kind raakte zwaargewond.

Volgens de politie van Dayton was een verdachte er maandagavond vandoor gegaan met een politiewagen. Tijdens zijn vlucht reed hij aan 150 kilometer per uur door een rood licht een kruispunt op en veroorzaakte een ongeval waarbij meerdere auto’s betrokken waren. In één van de getroffen wagens zaten één volwassene en zeven kinderen. Twee kinderen kwamen om, een derde werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daarnaast raakten ook nog enkele andere personen gewond.

De verdachte werd eveneens in het ziekenhuis opgenomen, maar zijn toestand is stabiel, luidt het. De man zou voordien iemand met een mes hebben gestoken. Daarop vluchtte hij met zijn eigen wagen weg, maar hij raakte van de baan en kwam tegen een boom terecht. Toen de politie op de plaats van het ongeval arriveerde, maakte hij van de gelegenheid gebruik om er met hun wagen vandoor te gaan waarna hij het tweede, dodelijk, ongeval veroorzaakte.

Foto: AP