Club Brugge voor het eerst met typedefensie in belangrijke Champions League-match tegen LASK Linz?

Club-trainer Philippe Clement stuurt zijn troepen vanavond ten aanval, maar rekent toch vooral op zijn verdediging om de kwalificatie voor de Champions League veilig te stellen. Mogelijk speelt hij voor het eerst met zijn nieuwe type-defensie. Met Ricca in de plaats van Sobol en de Ivoriaan Simon Deli als onbetwiste defensieleider.

Hij ziet eruit als iemand die je liever niet in het donker tegenkomt en voor de aanvallers van LASK Linz is dat vanavond ook echt zo. Simon Deli (27) was een van de onbetwiste uitblinkers van de 0-1 in de heenmatch en van het competitiebegin van Club Brugge tout court. Ondanks een bal die hij in de heenmatch tegen de paal ontzette. “Dat was geen toeval”, aldus trainer Philippe Clement lachend.

“Of Linz mijn beste match was? Ach neen, voor mij zijn alle wedstrijden hetzelfde”, blijft de Ivoriaan bescheiden. “Ik ben ook niet de belangrijkste man achterin. Volgens mij is dat overdreven. Alle verdedigers zijn belangrijk.”

Toch staat Deli als linksvoetige centrale verdediger altijd als een van de eerste namen op het blad. De Ivoriaan werd door T1 Philippe Clement en zijn assistent Johan Van Rumst bij Club Brugge aangeprezen na de Europese matchen van Racing Genk tegen Slavia Praag.

Blessure is verleden tijd

Deli zorgde er mee voor dat het avontuur van Genk strandde in 1/16de finales van de Europa League. Thuis gingen de Limburgers met 1-4 ten onder in een fysieke strijd. Vanavond strijdt Deli niet tegen, maar aan de zijde van Philippe Clement.

Nu iedereen beschikbaar is, is het uitkijken welke keuzes Philippe Clement zal maken. Rechts naast Deli heeft de Brugse coach de keuze tussen Brandon Mechele en Matej Mitrovic. Mechele is intrinsiek de beste verdediger, ook in een viermansdefensie. Matej Mitrovic heeft dan weer meer matchritme en kan terugblikken op een prima seizoensbegin aan de zijde van Deli.

Op rechts is Clinton Mata een zekerheid, ondanks een paar mindere wedstrijden de voorbije weken. Zijn concurrent Dion Cools werd gisteren niet geselecteerd. Op de linksachter krijgt Fede Ricca mogelijk zijn kans. De Uruguayaanse verdediger viel vorige week uitstekend in en is comfortabeler in balbezit dan zijn Oekraïense concurrent Sobol. Tegen Ricca pleit dan weer dat hij automatismen en – net als Mechele – wedstrijdritme mist. Zijn transfer vanuit Malaga sleepte een halve maand aan en Ricca was in Spanje aangewezen op een persoonlijke coach om zijn conditie te onderhouden.

Het viertal dat vanavond het vertrouwen krijgt, wordt allicht het viertal waarop Philippe Clement in de Champions League zal willen bouwen.

“Het is een persoonlijk doel om de Champions League te spelen, daarom ben ik hier”, aldus Deli. “We hebben een klein stukje van de weg afgelegd, maar het moeilijkste moet nog komen. We gaan er alles aan doen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden. En ik ben ervan overtuigd dat we 200 procent klaar zijn.”

Dat geldt ook persoonlijk, want Deli is volledig verlost van zijn enkelblessure die hij opliep in de vorige ronde in Kiev. “Die is volledig voorbij”, knikte hij. “Ik ben dus 100 procent fit. Het weekend zonder wedstrijd hebben we ook goed verteerd. Samen met de staf hebben we ons zo nog beter kunnen voorbereiden. We voelen geen druk, iedereen weet wat er op het spel staat. We weten dat de match tegen LASK belangrijk is.”